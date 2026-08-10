У Львові мотоцикліст загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди

На вулиці Луганській у Львові зіткнулися легковик Volkswagen Tiguan та мотоцикл Honda CB 500S. Мотоцикліст загинув на місці.

Аварія сталася у суботу, 8 серпня, приблизно о 08:20. За кермом Volkswagen Tiguan перебував 39-річний чоловік, мешканець Львівського району. Мотоциклом Honda CB 500S керував 18-річний львів’янин.

Молодий водій мотоцикла отримав травми, несумісні з життям. Медики констатували смерть на місці події ще до прибуття до лікарні.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини вже відкрили кримінальне провадження. Дії кваліфікують за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За цією статтею винному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд може додатково позбавити водія права керувати транспортом на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії на вулиці Луганській.