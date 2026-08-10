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Росія атакувала Україну 130 ракетами та дронами

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Вночі 10 серпня росіяни атакували Україну 130 дронами та ракетами. Влучань зафіксували 31 на 22 локаціях.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Впродовж ночі на 10 серпня в країні звучала повітряна тривога. Росіяни випустили 126 дронів, одну ракету Х-59/69 та три боєприпаси “Бандероль”.

Українська протиповітряна оборона знешкодила 96 безпілотників противника.

“У ніч на 10 серпня (з 18:00 09 серпня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та трьома баражуючими боєприпасами “Бандероль” із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Станом на 09:00 захисники неба збили або подавили 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та інші дрони, а також три баражуючі боєприпаси “Бандероль” на півночі, півдні та сході держави. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 22 локаціях, а падіння уламків збитих дронів – на двох локаціях. Ракета противника завдяки активній протидії цілі не досягла – місце її падіння наразі уточнюють. Атака на момент публікації тривала, у повітряному просторі залишалося декілька ворожих БпЛА” – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що атака на Львів 30 липня призвела до влучань у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Пошкоджень тоді зазнали понад 20 будинків, а також ліцей і дитячий садочок. Загинула одна людина.

13 травня безпілотники поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури в Жовкві. Також постраждав житловий будинок і промислові об’єкти.

24 березня російські безпілотники атакували Львів тричі. Удари прийшлися по будинках на площі Соборній та проспекті Червоної Калини, а також на вулиці Бандери – там пошкодили пам’ятку архітектури національного значення та кілька житлових будинків. Через атаку до лікарень міста госпіталізували 7 людей, а загалом за медичною допомогою звернулися понад 20 постраждалих.

7 лютого ворожий удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині залишив без водопостачання, теплопостачання та електроенергії близько 6 тисяч жителів Добротвора та Старого Добротвора. Пошкоджень зазнали 18 приватних будинків, один з яких зруйнували повністю.

27 січня росіяни пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник влучив у центрі Львова – зокрема впав на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері. Внаслідок цієї атаки пошкодили вікна житлових будинків та вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові атакували об’єкт критичної інфраструктури. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали, проте через ударну хвилю спрацювала автоматична система безпеки газу у селищі Рудно Львівської громади. Через це мешканці кількох вулиць залишилися без газу.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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