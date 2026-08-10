Росія атакувала Україну 130 ракетами та дронами

Вночі 10 серпня росіяни атакували Україну 130 дронами та ракетами. Влучань зафіксували 31 на 22 локаціях.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Впродовж ночі на 10 серпня в країні звучала повітряна тривога. Росіяни випустили 126 дронів, одну ракету Х-59/69 та три боєприпаси “Бандероль”.

Українська протиповітряна оборона знешкодила 96 безпілотників противника.

“У ніч на 10 серпня (з 18:00 09 серпня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та трьома баражуючими боєприпасами “Бандероль” із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Станом на 09:00 захисники неба збили або подавили 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та інші дрони, а також три баражуючі боєприпаси “Бандероль” на півночі, півдні та сході держави. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 22 локаціях, а падіння уламків збитих дронів – на двох локаціях. Ракета противника завдяки активній протидії цілі не досягла – місце її падіння наразі уточнюють. Атака на момент публікації тривала, у повітряному просторі залишалося декілька ворожих БпЛА” – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що атака на Львів 30 липня призвела до влучань у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Пошкоджень тоді зазнали понад 20 будинків, а також ліцей і дитячий садочок. Загинула одна людина.

13 травня безпілотники поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури в Жовкві. Також постраждав житловий будинок і промислові об’єкти.

24 березня російські безпілотники атакували Львів тричі. Удари прийшлися по будинках на площі Соборній та проспекті Червоної Калини, а також на вулиці Бандери – там пошкодили пам’ятку архітектури національного значення та кілька житлових будинків. Через атаку до лікарень міста госпіталізували 7 людей, а загалом за медичною допомогою звернулися понад 20 постраждалих.

7 лютого ворожий удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині залишив без водопостачання, теплопостачання та електроенергії близько 6 тисяч жителів Добротвора та Старого Добротвора. Пошкоджень зазнали 18 приватних будинків, один з яких зруйнували повністю.

27 січня росіяни пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник влучив у центрі Львова – зокрема впав на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері. Внаслідок цієї атаки пошкодили вікна житлових будинків та вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня у Львові атакували об’єкт критичної інфраструктури. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали, проте через ударну хвилю спрацювала автоматична система безпеки газу у селищі Рудно Львівської громади. Через це мешканці кількох вулиць залишилися без газу.