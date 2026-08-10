У Львові покажуть стрічку «Білий птах з чорною ознакою»

16 серпня 2026 року, о 15:00 у Львівському Фотомузеї (Львівський обласний палац мистецтв, м. Львів, вул. Миколи Коперника, 17) глядачі побачать легендарний український фільм «Білий птах з чорною ознакою» та зможуть узяти участь у публічному обговоренні картини.

Подія відбудеться в межах програми Восьмих Львівських Фотофестин. Організатори підготували справжній подарунок для кіноманів — аналоговий показ безпосередньо з кіноплівки. Демонструватиме стрічку кіномеханік Олександр Мандрик, тож глядачі відчують автентичну атмосферу кінопоказів минулих десятиліть.

Про історію створення фільму, його непросту цензурну долю та значення для українського кінематографа розповість дослідниця Ольга Ямборко. Вона детально розкриє контекст епохи, у якій народжувалася ця картина.

«Білий птах з чорною ознакою» вважають одним із найважливіших творів українського поетичного кіно. Стрічку зняли у 1970 році на Кіностудії імені Олександра Довженка. Режисером картини став Юрій Іллєнко, а сценарій написали він сам разом з Іваном Миколайчуком.

Дія фільму охоплює 1930–1950-ті роки. Події розгортаються у прикордонному буковинському селі. Історія родини Дзвонарів трагічно розколюється між різними політичними та військовими силами того часу.

Стрічка здобула світове визнання. У 1971 році вона отримала Золоту медаль Московського міжнародного кінофестивалю. Саме ця картина стала акторським дебютом Богдана Ступки — актора, який згодом увійшов до плеяди найвідоміших українських митців.

«Цей фільм — не просто історія однієї родини, це глибока трагедія всієї України, показана через неймовірну поетичну візуалізацію та високу операторську майстерність», — зазначали мистецтвознавці та дослідники українського кінематографа, підкреслюючи унікальний внесок творчої групи у світову кінематографічну спадщину.

Подію проводять під патронатом Львівської обласної ради та Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. Організацію забезпечують спільно Українське Фотографічне Товариство (УФОТО), Львівський Фотомузей та Львівський палац Мистецтв.

Гостей заходу пригощатимуть кавою від Кави Старого Львова.