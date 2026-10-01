До кінця року Львів поповниться 15 новими машинами для прибирання снігу

Львів придбає додатково 30 сучасних снігоприбиральних машин для якіснішого очищення вулиць.

За інформацією Львівської міської ради, місто розширить парк снігоприбиральної техніки завдяки підтримці данського фонду EIFO. Планують придбати 30 нових одиниць, що значно покращить швидкість прибирання вулиць і тротуарів у холодний період.

40% вартості техніки покриють за рахунок грантових коштів фонду. Перші 15 машин очікують отримати вже цієї зими, що сприятиме оперативнішому реагуванню під час снігопадів.

Директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури міської ради Оксана Пригода підкреслила, що нова техніка надзвичайно важлива через дефіцит робочої сили. Одна машина може замінити до 20 працівників. Техніка допоможе не лише взимку прибирати сніг, але й протягом року утримувати чистоту вулиць, тротуарів і громадських просторів.

Ще у червні депутати підтримали надання кредитів чотирьом шляхово-ремонтним підприємствам міста для закупівлі спеціалізованої техніки. Кожне підприємство отримає невідновлювальну кредитну лінію на суму до 60 млн грн.

До нового обладнання увійдуть 30 одиниць від данського виробника Egholm: 3 машини City Ranger 2260 та 27 машин City Ranger 3070 із навісним обладнанням. Загальна вартість контракту становить 7,69 млн євро, або приблизно 395,15 млн грн.