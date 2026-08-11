Роман Геринович проведе майстер-клас у Львові

15 серпня 2026 року, о 15:00, Львівський Фотомузей у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) запрошує на майстер-клас із ціанотипії. Проведе його Роман Геринович — досвідчений фотограф, який добре знається на альтернативних техніках друку. Подія проходить у рамках Восьмого Львівського Фотофестину.

Ціанотипія належить до найстаріших способів альтернативного фотодруку. Вона вирізняється насиченими відтінками берлінської лазурі — саме цей колір робить знімки у цій техніці такими впізнаваними. На майстер-класі учасники побачать, як під впливом світла народжується зображення, і навчаться основ цього аналогового мистецтва власноруч.

Щоб потрапити на заняття, потрібно попередньо зареєструватися за посиланням.

Місць небагато, тож варто поспішити з реєстрацією.

Організацію події підтримують Львівська обласна рада та Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. До підготовки долучилися Українське Фотографічне Товариство (УФОТО), Львівський Фотомузей і Львівський палац мистецтв.

Про подію розповідають Українське радіо. Львів, Четверта студія, сайт про Захід України «Бомок», інформаційна агенція «Гал-інфо», громадський сайт Львова «Форпост», інтернет-видання «Діло» та Фотографії Старого Львова.