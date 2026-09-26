У Львові через автоперегони очікуються зміни в організації руху: маршрут

У Львові 27 вересня можливі коригування руху через автомобільні змагання

У неділю, 27 вересня, Львів та його околиці прийматимуть II етап міжнародного марафону-ралі-кросу Great Race Ukraine-Europe RUH 2026, що є частиною Національної серії змагань «Золоте Кермо України».

Під час заходу також проведуть відкритий Кубок ТСО України і Козацької Слави, присвячений 35-й річниці Незалежності України.

“Автомобільні змагання відбуватимуться за участю спортивних екіпажів. Колона учасників проїде вулицями Львова, а згодом рушить за межі міста”, — повідомили організатори.

Переміщення колони на території Львова передбачено орієнтовно з 13:00 до 15:00. Водіям і пішоходам рекомендують врахувати можливі тимчасові зміни в організації дорожнього руху.

Маршрут колони включає такі вулиці:

Стрілецька — Круп’ярська — Личаківська — Мечнікова — К. Левицького — Конопницької — пл. Є. Петрушевича — Шота Руставелі — Зарицьких — Болгарська — Д. Вітовського — Героїв Майдану — Стрийська — Луганська — Зелена — Пасіки-Зубрицькі — Зелена — Дорожня, 2.

Організатори просять львів’ян і гостей міста врахувати ці зміни при плануванні поїздок у день проведення заходу.