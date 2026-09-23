Еволюція позиції Садового в дискусії з Сокільниками

Під час обговорення нового генерального плану для Сокільників представники Львівської міської ради висували різні аргументи, чому частину земель сусідньої громади варто залишити вільною від житлової забудови. Вони зазначають, що ці території можуть знадобитися для розширення злітно-посадкової смуги, розвитку вантажного терміналу, а також через вплив шуму аеропорту. У перспективі там планують створити економічну та торговельно-розважальну зону.

Такі деталі втілили у новому матеріалі проєкту “Львів може більше”, який розповідає про плани розвитку міжнародного аеропорту “Львів” та конфлікт між Львівською міськрадою і Сокільницькою громадою.

Одним із ключових аргументів стала необхідність зберегти можливість розширення злітної смуги. У кінці 2025 року у дискусії з’явилася конкретна перспектива вдосконалення аеропорту у бік Сокільників для розбудови вантажної інфраструктури. Одночасно Львівська міськрада піднімала питання негативного шумового впливу аеропорту на майбутні житлові масиви.

У квітні 2026 року місто запропонувало інший варіант розвитку цих земель. Понад 50 гектарів біля аеропорту, які у генплані Сокільників передбачені під житлову забудову, вирішили використати для створення економічної та торговельно-розважальної зони. У “Львів може більше” зауважують, що представників Сокільників, Басівки й Годовиці не залучали до розробки цієї ідеї.

Тим часом 24 квітня Львівська ОВА, міжнародний аеропорт “Львів” і Сокільницька громада підписали меморандум про спільний розвиток летовища. У документі сторони погодилися синхронізувати потреби аеропорту з планами громади.

Попри це, суперечка між Львівською міськрадою і Сокільниками не вщухла. Автори передачі зазначають, що предмет конфлікту змістився – тепер він охоплює не лише питання безпеки польотів і розвитку аеропорту, а й визначення функціонального призначення земель сусідньої громади.

Схоже, конфлікт вийшов за межі виключно інфраструктурних питань і перетворився на політичну боротьбу за території Сокільницької громади.