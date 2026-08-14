У Львові триває безстроковий одиночний пікет ветерана війни проти мера Садового

Під Ратушею у Львові вже кілька днів триває одиночний пікет ветерана війни, спрямований проти мера Андрія Садового.

Нагадаємо, у Львові зареєстрували громадську ініціативу “Львів без Садового”.

У Львові зареєстрували громадську ініціативу проти Садового – Четверта студія

Чоловік вийшов до Ратуші з плакатом. Він протестує проти спроб мера легітимізувати російську церкву у Львові.

Мер Львова Андрій Садовий опинився в центрі гучного скандалу.

За*бісь, кричали гості – Четверта студія

Садовий опублікував дивне пояснення щодо московського священника, який з’явився у Львові.

Раніше градоначальник запросив митрополита УПЦ МП на відкриття центру для військових у місті.





