У Львові триває безстроковий одиночний пікет ветерана війни проти мера Садового

Під Ратушею у Львові вже кілька днів триває одиночний пікет ветерана війни, спрямований проти мера Андрія Садового.
Нагадаємо, у Львові зареєстрували громадську ініціативу “Львів без Садового”.
У Львові зареєстрували громадську ініціативу проти Садового – Четверта студія
Чоловік вийшов до Ратуші з плакатом. Він протестує проти спроб мера легітимізувати російську церкву у Львові.
Мер Львова Андрій Садовий опинився в центрі гучного скандалу.
За*бісь, кричали гості – Четверта студія
Садовий опублікував дивне пояснення щодо московського священника, який з’явився у Львові.
Раніше градоначальник запросив митрополита УПЦ МП на відкриття центру для військових у місті.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua