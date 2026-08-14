Прогноз на вихідні: сонячно, температура сягне +33°C

У Львові та області цими вихідними синоптики не прогнозують дощу.

Відповідні дані наводить Гідрометцентр України.

У суботу, 15 серпня, вночі повітря охолоне до +9°C, а місцями буде +14°C. Вдень же стовпчики термометрів покажуть від 28 до 33 градусів тепла.

Дмухатиме південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Хмарність очікується мінлива, а опадів не буде.

У неділю, 16 серпня, вночі температура становитиме +17…+19°C. Вдень же львів’ян та мешканців області порадує спека у межах 29-31°C.

Вітер зміниться на північно-східний і дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. День обіцяє бути сухим, без опадів.

А ось у понеділок, 17 серпня, погода трохи зіпсується. Вночі повітря охолоне до +21°C, а вдень прогріється лише до +24°C.

Вітер залишиться південно-східним, швидкістю 7-12 м/с. Синоптики попереджають про короткочасний дощ.