У Львові трагічно загинув будівельник, впавши з п’ятого поверху новобудови
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У Львові трагічно загинув будівельник, впавши з п’ятого поверху новобудови

Марко Лук'яненко

У Львові під час розвантажувальних робіт на будівництві загинув чоловік, який працював на житловому комплексі на вул. Орлика.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Львівській області.

29 вересня близько 17:00 на вулиці Пилипа Орлика під час будівельних робіт з висоти п’ятого поверху впав 41-річний працівник. Він саме виконував розвантаження матеріалів на майданчику багатоповерхового житлового будинку.

Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом трагедії слідчі поліції за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

За цією статтею загрожує обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі строком до восьми років. Також передбачено позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини трагедії.


Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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