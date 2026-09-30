З нагоди Дня захисників і захисниць у Львівській громаді нададуть фінансову підтримку майже 1900 учасникам бойових дій

До Дня захисників і захисниць України та свята Покрови Пресвятої Богородиці мешканці Львівської громади з певних категорій отримають одноразову матеріальну підтримку від міської влади.

З нагоди цього свята 1858 учасників бойових дій, які мають інвалідність І, ІІ або ІІІ групи, пов’язану з пораненнями, контузіями, каліцтвами чи захворюваннями, отриманими під час захисту України, отримають виплати.

Розмір допомоги визначається залежно від групи інвалідності: 5000 гривень отримають учасники з інвалідністю І групи, 3000 гривень — ІІ групи, та 2500 гривень — ІІІ групи. Загальна сума виділених коштів на ці виплати становить 5 мільйонів 265 тисяч гривень.

До того ж, 50 мешканців Львівської громади отримають по 1000 гривень з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці. Серед отримувачів — 37 вдів і вдівців ветеранів УПА, а також 13 вдів і вдівців політв’язнів.

«Ця допомога — не проста сума грошей. Це наш спосіб висловити подяку тим, хто віддав здоров’я або втратив близьких заради України. Ми пам’ятаємо про це й підтримуємо», — наголосила Тетяна Колесник, керівниця управління соціального захисту Львівської міської ради.

Виплати здійснює управління соціального захисту Львівської міської ради в рамках Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян.