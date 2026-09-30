Аналіз води у дев’яти львівських басейнах: що виявили лабораторні дослідження

У Львові провели лабораторний аналіз води в міських басейнах.

22 вересня фахівці хімічної лабораторії відібрали дев’ять зразків води з різних плавальних басейнів Львова, повідомили в комунальному підприємстві «Адміністративно-технічне управління».

Перевірку здійснили у басейнах: «Дельфін» (25 метрів), палацу спорту ГД «ЛОО ФСТ «Динамо», 50-метровому басейні аквапарку «Пляж», басейні фітнес-комплексу «UNIFORCE», а також у басейнах оздоровчого центру «Три стихії» (дитячому, 25-метровому і 50-метровому). Водночас дослідили водні зразки з відкритого та закритого басейнів навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (СКА).

«У відібраних пробах води жодних перевищень гранично допустимих концентрацій не виявлено», — підкреслили у лабораторії комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління».

У підприємстві додали, що такі дослідження якості води у львівських басейнах проводять регулярно, щоб гарантувати безпеку відвідувачів.