У Львові та Дублянах з’являться меморіальні дошки на честь загиблих захисників

У Львові та Дублянах з’являться вісім меморіальних таблиць на честь загиблих захисників України, які віддали життя, захищаючи країну.

Про це повідомили після засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, де ухвалили відповідне рішення.

Таблиці монтують на фасадах шкіл, у яких вчилися полеглі воїни, а також на будинках, пов’язаних із їхнім життям.

Зокрема, меморіальні дошки розмістять:

Євгену Бучмі — на вулиці Науковій, 90, у Ліцеї №46 імені В’ячеслава Чорновола;

Івану Вороничу — на вул. Гетьмана Івана Мазепи, 31, у Середній загальноосвітній школі №30;

Івану Коту — у Дублянах, на вул. Тараса Шевченка, 21, у Дублянському опорному ліцеї імені Героя України Анатолія Жаловаги;

Святославу Кравцю — у Дублянах, на тій же вулиці та в тому ж закладі;

Степану Мельнику — на вул. Гната Хоткевича, 48, у Ліцеї «Сихівський»;

Роману Сидору — на тій самій адресі, у Ліцеї «Сихівський»;

Павлу Соколову — також на вул. Гната Хоткевича, 48, у Ліцеї «Сихівський»;

Юрію Осадчуку — на вул. Героїв УПА, 50.

Таблицю Юрію Осадчуку встановлять у партнерстві з Центром ветеранів. Після монтажу її передадуть на баланс комунального підприємства «Львівський ліхтар».

У підсумку меморіальні дошки прикрасять фасади чотирьох освітніх установ Львова, дві з яких розташовані в Дублянах, а також будинок на Героїв УПА.