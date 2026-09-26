Львівщина надала дрони і техніку для потреб «Азову»

На Львівщині батальйон сил підтримки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України отримав партію сучасного обладнання. Військові взяли на озброєння старлінки, зарядні станції, великі багатофункціональні FPV-дрони для розвідки та важкий бомбер «Перун». Цю допомогу надали в рамках благодійного проєкту «Пташки Перемоги».

Фінансування для закупівлі зібрали у червні під час благодійного аукціону в Шептицькому. Загальна сума склала 4 мільйони гривень. Частину коштів — 1,8 мільйона — надали у вигляді субвенцій Сокальська, Лопатинська, Добротвірська, Белзька та Великомостівська територіальні громади.

Зібрані гроші використали для придбання техніки, яка допоможе військовим виконувати бойові завдання. Нове обладнання покращить зв’язок, підсилить розвідку та забезпечить комфортні умови для роботи захисників.

Організатори проєкту відзначають вагомий внесок Шептицької районної військової адміністрації, очолюваної Андрієм Дяченком, а також керівників і жителів Сокальської, Лопатинської, Добротвірської, Белзької і Великомостівської громад. Підтримку також надали представники бізнесу, Фонд Богдана Твардовського та інші доброчинці, об’єднані у «Пташках Перемоги».

В рамках цього благодійного проєкту для українських військових вже передали понад 26 тисяч дронів, а 39 захисників пройшли протезування. Організатори запевняють, що підтримка підрозділів, які захищають Україну, триватиме й надалі.