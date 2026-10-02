У Львові спрямували три мільйони гривень на допомогу мешканцям будинків, постраждалих від двох російських ударів

Мешканці будинків, пошкоджених під час російських обстрілів 24 березня та 30 липня, отримають компенсацію.

Пресслужба Львівської міської ради повідомила, що 2 жовтня виконавчий комітет Львівської міськради затвердив надання 3 мільйонів гривень матеріальної допомоги тим, чиє житло постраждало від російських атак цього року.

Допомога покриватиме витрати на відновлення пошкоджених вікон і дверей для 90 постраждалих мешканців.

Міське управління соціального захисту зазначило, що загальна сума допомоги після атаки 24 березня сягнула понад 2 мільйонів гривень, а після нападу 30 липня — майже 16 мільйонів гривень.

30 липня у Львові збільшили максимальний розмір матеріальної допомоги для мешканців, чиє житло постраждало через напад. За кожне пошкоджене вікно компенсовуватимуть до 15 тисяч гривень, а за вхідні двері — до 20 тисяч гривень.

Водночас збільшили ліміти на тимчасове проживання для постраждалих: 12 тисяч гривень — за однокімнатну квартиру, 15 тисяч — за двокімнатну, 17 тисяч — за трикімнатну.

Варто нагадати, що 30 липня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Львів. Влучання сталися у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона. Загалом ушкодження отримали понад 20 будинків, ліцей, дитячий садок і бібліотека. В результаті загинула одна людина.

Раніше, 24 березня, російські безпілотники тричі атакували Львів. Вони влучили у будинки на площі Соборній, проспекті Червоної Калини та вул. Бандери. Серед пошкоджень була й пам’ятка архітектури національного значення і багато житлових будинків. Через атаку до лікарень міста потрапили 7 осіб, а загалом медичну допомогу отримали понад 20 постраждалих.