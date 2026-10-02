Родинам дванадцяти загиблих захисників України вручили ордени «Хрест Героя»

IMG 6361

Відзнака «Хрест Героя» стала символом глибокої пошани, вдячності та вшанування мужності українських захисників, які загинули, обороняючи державу.

У Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові провели церемонію вручення посмертних відзнак «Хрест Героя» родинам загиблих українських військових. Спеціальні нагороди отримали сім’ї 12 воїнів, які віддали життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Всі вони служили у 53-му окремому розвідувальному батальйоні 14-го армійського корпусу.

Відзнака «Хрест Героя» стала знаком глибокої поваги, вдячності і пам’яті про незламний подвиг наших захисників, які героїчно загинули, боронячи Батьківщину.

Під час церемонії присутні разом вшанували пам’ять військових, які поклали життя на захист України. Їхній героїзм назавжди залишиться невід’ємною частиною національної історії та пам’яті.

Захід став також можливістю підтримати родини загиблих, показати, що їхній біль і втрати не залишаться без уваги. Подвиг їхніх близьких повсякчас залишатиметься у серцях українців.

У церемонії взяв участь керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень.

«Хрест Героя» вручили тим, хто до останньої миті виконував свій обов’язок, боронив країну від ворога. Їхня відвага і самовідданість назавжди збережуться в пам’яті нації, а їхні родини будуть частиною спільноти, яка шанує героїзм захисників кожного дня.