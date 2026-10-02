У Львові 3 жовтня відбудеться прощання з воїном УПА та підпільником ОУН Зеноном Врублевським

Зенон Врублевський помер на 100-му році життя. Він воював під Бродами, побував у радянському полоні і після втечі приєднався до підпілля ОУН.

У Львові 3 жовтня відбудеться прощання із Зеноном Врублевським — підпільником ОУН та вояком Української повстанської армії. Про смерть ветерана повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Церемонія відспівування розпочнеться о 14:45 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

О 15:25 перед Львівською ратушею пройде загальноміська церемонія прощання з ветераном.

Поховають Зенона Врублевського о 15:45 на полі №83 Личаківського кладовища.

Що відомо про Зенона Врублевського

Зенон Врублевський народився 1927 року. Ще неповних 17 років таємно від батьків він вступив до дивізії «Галичина».

Він був особистим водієм полковника Армії УНР Івана Ремболовича та брав участь у боях під Бродами, де потрапив у полон. Радянські війська відправили його до таборів на Уралі.

У 1946 році Врублевському вдалося втекти з полону. Після повернення до Львова він встановив зв’язки з підпіллям Організації українських націоналістів.

У 1947 році радянська влада заарештувала його і засудила на 25 років ув’язнення.

У 2025 році його реабілітували як жертву політичних репресій комуністичного режиму. Держава визнала Зенона Врублевського борцем за незалежність України. Врублевський помер, доживши до 100 років.