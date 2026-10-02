У Львові інструктора з водіння оштрафували патрульні за їзду без ременя безпеки
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У Львові інструктора з водіння оштрафували патрульні за їзду без ременя безпеки

Марко Лук'яненко

У Львові патрульні зупинили навчальний автомобіль на вулиці Любінській і виявили, що інструктор за кермом не пристебнув ремінь безпеки.

Інспектори оштрафували водія за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області у п’ятницю, 2 жовтня.

Під час спілкування з патрульними інструктор намагався пояснити ситуацію та просив уникнути відповідальності. Проте правоохоронці склали постанову за невикористання ременя безпеки.

У поліції нагадали, що інструктор з водіння має бути прикладом для учнів. Його поведінка в автомобілі безпосередньо впливає на формування правильних навичок і звичок майбутніх водіїв.

За непристебнутий ремінь передбачений штраф у розмірі 510 гривень — це 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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