У Львові споруджують шляхопровід у Рясному

У Львові будівельники продовжують зводити новий шляхопровід до мікрорайону Рясне. У ЛКП «Львівавтодор» розповіли, що зі сторони вулиці Шевченка бригади вже вийшли на завершальний етап бетонування конуса. Цей елемент конструкції захищатиме схил від розмивання дощовою водою.

Одночасно роботи тривають і з боку вулиці Ковча. Тут будівельники зосередилися на влаштуванні насадки на буронабивних палях. Наразі йде армування конструкції, на яку пізніше монтуватимуть мостові балки.

«Роботи з обох сторін споруди тривають паралельно, але на різних етапах. Так поступово формуються конструкції майбутнього шляхопроводу — від укріплення схилу до підготовки опорної частини під мостові балки», — розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Проєкт передбачає будівництво сучасного 32-метрового шляхопроводу з трьома смугами руху. Об’єкт матиме спільну велосипедно-пішохідну доріжку та світлофорне регулювання. Нова інфраструктура має покращити транспортне сполучення між мікрорайоном Рясне та центром міста, зробивши його безпечнішим.

Підготовчі роботи зі зведення дублюючого шляхопроводу на вулиці Ковча стартували ще в березні. Новий об’єкт покликаний розвантажити перевантажену вулицю Шевченка. Крім того, він дозволить провести реконструкцію нинішнього аварійного мосту.

Орієнтовний термін будівництва становить 11 місяців. Проте основні роботи планують завершити вже до кінця цього року. Вартість проєкту складає 106,8 млн грн. Міст зводять із залученням кредитних коштів — фінансовий ресурс міського бюджету наразі спрямований насамперед на підтримку Збройних Сил України.

Від початку повномасштабного вторгнення росії Львів призупинив капітальні ремонти доріг. Згодом стало очевидно: відкладення робіт на вулицях з інтенсивним рухом призводить до швидкого руйнування покриття. Це, у свою чергу, збільшує майбутню вартість ремонтів. Тому місто почало використовувати кредитні інструменти та механізми співфінансування.

Так, у 2025 році за кредитні кошти розпочали ремонт вулиці Залізничної — однієї з найаварійніших у Львові. Наступного, 2026 року, також за кредитні ресурси стартував ремонт вулиці Мазепи. А роботи на вулицях Стрийській, Героїв УПА, Городоцькій та Винниченка виконують із відтермінуванням оплати.

До оновлення вуличної мережі долучається й бізнес. Ремонт вулиці Конюшинної провели із відтермінуванням оплати та у співфінансуванні з місцевими підприємцями. Подібну модель застосовують і під час ремонту вулиці Бескидської.