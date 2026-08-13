На Львівщині судитимуть лісничого через незаконну вирубку 22 дубів, грабів та сосен

На Львівщині готують до суду справу проти 32-річного лісничого одного з лісництв державного лісогосподарського підприємства «Галсільліс», мешканця Яворівського району.

Чоловіка звинувачують в організації незаконної вирубки 27 дерев цінних порід.

За версією слідства, лісничий не діяв самотужки. Він залучив спільників і організував незаконну вирубку в лісовому масиві. Під топір потрапили 22 дуби, а також граби та сосни.

Ці дерева не фігурували в матеріалах відводу, на підставі яких видали лісорубний квиток. Через незаконну вирубку природі завдали збитків на суму понад 100 тисяч гривень.

«Незаконно зрізані дерева правоохоронці вилучили та передали на відповідальне зберігання», — повідомили у поліції Львівщини.

Викрити лісничого вдалося слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини. Вони працювали спільно з оперативниками Управління СБУ у Львівській області. Процесуальне керівництво здійснювала Львівська обласна прокуратура.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу — вже завершене. Обвинувальний акт направили до суду. Обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.

Створено за матеріалами: 032.ua