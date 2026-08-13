У Львові лікарі повернули рухливість 9-річному хлопчику, відновивши кульшовий суглоб

Львівські лікарі вилікували 9-річного хлопчика з важкою формою хвороби Пертеса. Ураження головки стегнової кістки сягало 80%. У Клінічному центрі дитячої медицини Львівської обласної ради дитина опинилася лише через кілька місяців після появи перших симптомів. Батьки помітили біль у нозі та кульгавість, але звернулися до фахівців із запізненням – хвороба вже встигла серйозно пошкодити кульшовий суглоб.

Медики розповідають: хвороба Пертеса виникає через порушення кровопостачання головки стегнової кістки. Зовні проблема може здаватися незначною. Натомість всередині кісткова тканина поступово руйнується. Коли ураження стає значним, виникає загроза деформації суглоба та вкорочення кінцівки. Дитина відчуває постійний біль, рухи обмежуються. У цього хлопчика вкорочення ноги вже почало формуватися на момент звернення.

Лікуванням займалася команда ортопедів-травматологів на чолі з професором Олександром Корольковим. Фахівці застосували комплексну сучасну методику. Вона передбачала корекцію положення суглоба та зниження навантаження на нього. Лікарі також провели тимчасову фіксацію та ввели дитині власні клітини крові – для стимуляції відновлення кісткової тканини.

Рік терапії дав результат, якого навіть медики не очікували. Головка стегнової кістки повернула нормальну форму, деформація зникла повністю. Довжина ніг зрівнялася, рухливість суглоба відновилася без обмежень. Хлопчик тепер ходить вільно – без болю та кульгавості.

«Навіть я не очікував такого швидкого та повного відновлення при 80% ураження», – зазначив професор Олександр Корольков.

Фахівці центру звертають увагу батьків на важливу деталь: хвороба Пертеса часто маскується під незначні скарги. Легкий біль у нозі, дискомфорт у ділянці кульшового суглоба чи невиразна кульгавість – усе це може бути першими сигналами. Лікарі радять не зволікати з візитом до ортопеда за появи таких симптомів. Своєчасна діагностика та лікування допомагають уникнути тяжких ускладнень у майбутньому.