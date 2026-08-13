У Львові чоловік вчинив наругу над статуєю Богородиці

У Львові невідомий пошкодив фігуру Богородиці. Поліція вже встановила підозрюваного.

Правоохоронці розглядають питання про підозру чоловікові у хуліганстві. За таке правопорушення передбачено обмеження волі на строк до п’яти років.

13 серпня на лінію 102 надійшов дзвінок. Заявник повідомив про пошкодження скульптури Діви Марії на вулиці Любінській.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2. Правоохоронці зафіксували: невідомий розмалював скульптуру чорним фломастером. Крім того, він поламав квіти біля підніжжя пам’ятника.

Оперативники швидко провели роботу. Вони встановили причетність до цього вчинку 46-річного жителя Львова.

Слідчі territorіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження. Це сталося за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури. Справу кваліфікували за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Санкція цієї статті доволі сувора. Фігуранту загрожує штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Альтернативний варіант — пробаційний нагляд або обмеження волі строком до п’яти років.

Наразі триває досудове розслідування обставин справи.