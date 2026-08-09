Колишня керівниця Львівської облради піддала критиці функціонування блокпостів у Закарпатській області

Колишня очільниця Львівської облради Ірина Гримак розкритикувала організацію роботи блокпостів на Закарпатті.

Своє обурення вона висловила у Фейсбуці.

“Про цифровізацію в нас говорять багато й охоче. На папері все виглядає переконливо. На Закарпатті картина зовсім інша.

На блокпостах, які я бачила цими днями, документи досі перевіряють вручну. Цілі групи прикордонників роблять це разом із представниками ТЦК та поліції. І це не лише у п’ятикілометровій прикордонній смузі, де посилений контроль ще можна пояснити.

Така практика поширюється й глибоко всередині області. Тут виправдати ручну перевірку набагато складніше.

Сучасних технологій для автоматичної перевірки існує чимало. Камери зчитування номерів самостійно звіряють дані з реєстрами та зупиняють лише підозрілі авто. Додайте до цього миттєву звірку з “Оберегом” і “Резерв+”, а також відеоспостереження — і потреба перевіряти кожну машину вручну зникає. Все це технічно можливо вже сьогодні. Проблема лише в тому, що ці інструменти просто не використовують.

Наслідком стають довгі черги, які ростуть разом із навантаженням на західний кордон. Виснажуються і водії, і самі прикордонники.

Тут варто поставити пряме питання, без натяків: чи не вигідніше комусь утримувати роздуті штати в тилу, на спокійному західному напрямку, замість того щоб скорочувати їх на користь технологій?

Що можна зробити вже зараз:

Обладнати блокпости камерами, аби для перевірки зупиняли лише автомобілі з “червоним” статусом за реєстрами.

Замінити стаціонарні пости всередині області мобільними групами. Прикордонників варто залишити там, де їхня присутність дійсно критична — у прикордонній смузі та на стратегічних напрямках.

Впровадити статистику ефективності постів: скільки авто перевірили, скільки порушень виявили, скільки часу займає проїзд. Рішення про те, які пости залишати, повинні базуватись на цих цифрах, а не на звичній інерції.

Запустити онлайн-послугу для отримання дозволу на постійне перебування у прикордонній смузі.

Прикордонникам на Закарпатті давно пора перейти від ручної перевірки до цифрових інструментів. Ці технології вже успішно працюють в інших сферах”, — йдеться у повідомленні.