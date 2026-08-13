У Львові розпочався другий етап набору дітей у дитячі садочки: у місті доступно понад 1500 вільних місць

20 серпня у Львові стартує друга хвиля зарахування дітей до дошкільних закладів. У міських садочках наразі відкрито понад 1500 вільних місць. Для малюків від одного року доступні місця у 25 закладах — там залишається 32 вакансії.

Перша хвиля зарахування у Львівській громаді пройшла 1 червня. До садочків тоді потрапило понад 6500 дітей.

Батьки, чиї діти не потрапили до пріоритетного закладу під час першої хвилі, мають шанс виправити ситуацію. Заявку можна відкоригувати до 18:00 19 серпня та обрати інший садочок із вільними місцями. Зробити це можна через особистий кабінет на міському порталі електронної черги.

Групи для малюків від 1 року

У групах для найменших дітей — віком від одного до двох років — залишилося 32 вільних місця. З вересня такі групи діятимуть у 25 садочках міста:

ЗДО №92, №48, №55, №153, №51, №170, №127, №5, №154, №129, №32, №75, №21, №166, №109, №155, №43, №144, №89, №41, №57, «Дзвіночок», «Вільні», «Левомрій» та «Веселка».

Детальну інформацію про зарахування та наявність місць можна отримати у секторі дошкільної освіти управління розвитку освіти Львівської міської ради. Телефон: 254−60−54 (з 8:00 до 17:00, обідня перерва — з 12:00 до 13:00).

У Львові вже другий рік працює програма «Майданчик змін». Завдяки їй у частині садочків з’явилися групи раннього догляду для дітей, яким на 1 вересня виповнилося повних 12 місяців.

«20 серпня стартує друга хвиля зарахування в садки. Батьки, чиї діти не потрапили до закладів дошкілля, можуть відкоригувати заявку до 18:00 19 серпня та обрати інший садочок. Інформація про вільні місця є в закладці „Інструкція“ на порталі електронної черги. Вранці 20 серпня батьки зарахованих діток отримають SMS-повідомлення та зможуть принести документи для зарахування. Заяву-згоду потрібно написати безпосередньо в садочку. Щодо груп для дітей від 12 місяців, то тут зарахування відбулося 1 серпня, тож відредагувати заявку на сайті неможливо. Однак, ми маємо ще 32 вільні місця точково в кількох садочках: №32, №43, №109 та №92. Якщо батьки хочуть віддати туди дитину з 1 вересня, вони можуть звернутись до нас в управління розвитку освіти», — коментує Наталія Клочко, завідувачка сектору дошкільної освіти міського управління розвитку освіти.

Підготовка садочків до нового навчального року

У Львові цього року триває Рік дошкілля. Поки діти відпочивають на каникулах, у закладах активно оновлюють простори для навчання та відпочинку.

Цього літа у садочках міста:

оновлюють матеріальну базу та закуповують нову техніку;

ремонтують харчоблоки та актові зали;

облаштовують прибудинкові території та доріжки на дитячих майданчиках;

відкривають нові групи для найменших дітей віком від одного року — закуповують ліжечка та спеціальні меблі;

ремонтують та облаштовують укриття;

у кількох закладах встановили підйомні станції для дітей з особливими освітніми потребами та маломобільних, а також для батьків із дитячими візочками;

монтують телевізори для проведення занять з англійської мови;

виконують необхідні роботи у садочках, які нещодавно об’єднали.

У Львові також продовжують розвивати білінгвальну освіту. Цьогоріч проєкт реалізують у місті вже вдруге. Наразі англійську мову в рамках ініціативи вивчають діти у 60 садочках — у групах для трирічних. Багато закладів уже знайшли вчителів англійської, а цього року до проєкту планують долучити ще 50 садочків.