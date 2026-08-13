Львівські лікарі стабілізували стан вагітної жінки з критичним тиском 200/110

Медики Клініки матері та дитини Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького врятували життя матері й дитини під час ургентного кесаревого розтину. 32-річна пацієнтка з Львівщини, Олена Божейко, потрапила до лікарні на 40-му тижні вагітності з критичним станом. Артеріальний тиск зафіксували на позначці 200/110 мм рт. ст. Додатково розпочалася кровотеча та пологова діяльність.

Ситуацію значно ускладнював той факт, що це були треті пологи жінки шляхом кесаревого розтину. На матці залишалося два рубці після попередніх операцій. Лікарі діяли швидко: стабілізували стан пацієнтки та негайно провели оперативне втручання.

Юрій Бурак, завідувач відділення екстрагенітальної патології та патології вагітності Клініки матері та дитини, наголосив, що підвищений тиск на момент госпіталізації напряму загрожував життю і матері, і немовляти.

Операція завершилася успішно. На світ з’явилася донечка Олександра — вагою 5 000 грамів та зростом 58 сантиметрів. Пологи приймала мультидисциплінарна команда фахівців Клініки. До неї увійшли акушерки-гінекологині Юлія Дячкова та Христина Цицяло, лікарка-неонатологиня Леся Комарницька, анестезіологи та операційні медичні сестри.

Для Олени це третя доня в родині. Обидві старші дочки, Злата та Кароліна, теж народилися з великою масою тіла — 4,9 кг та 4,5 кг відповідно. Проте нова малеча встановила справжній сімейний рекорд, з’явившись на світ із вагою рівно 5 кілограмів.

Цікаво, що результати УЗД протягом усієї вагітності показували, що батьки очікують хлопчика. Тож після операції жінка була неабияк вражена новиною про появу дівчинки.

«Я була впевнена, що буде хлопчик, бо саме так показували УЗД. Коли лікарі сказали, що народилася дівчинка, я не могла повірити. А коли дізналася, що вона важить п’ять кілограмів, була ще більше здивована. Дуже вдячна всім лікарям, які були поруч, підтримували мене та допомогли нам. Я почувалася у безпеці й знала, що ми в надійних руках», – розповідає Олена Божейко.

Наразі мама та новонароджена Олександра почуваються добре. Родина готується до виписки з Університетської лікарні.