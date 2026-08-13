Модернізація виробничого цеху для встановлення пелетної лінії

Шептицька громада отримала грантове фінансування в рамках програми «Регіональні можливості для справедливого переходу та сталого розвитку (ROOTS)». Реалізує програму Фонд «Східна Європа». Гроші підуть на проєкти, спрямовані на посилення енергетичної стійкості громади.

Конкурс виграв проєкт відділу капітального будівництва та інвестицій міської ради — «Реконструкція приміщення для встановлення лінії з виготовлення паливних пелетів у Шептицькому». На реалізацію цих робіт передбачили 5 000 000 грн.

Компанія GIZ раніше передала громаді виробничу лінію для переробки енергетичної деревини. Грантові кошти дозволять підготувати приміщення та встановити це обладнання.

Ще в липні відділ капітального будівництва оголосив тендер на реконструкцію приміщення на вулиці Промисловій. Торги тоді не відбулися — просто не знайшлося учасників. Тож 12 серпня оголосили нову закупівлю. Потенційні підрядники можуть ознайомитися з умовами та подати свої пропозиції через систему Prozorro.