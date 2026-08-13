Наприкінці серпня львівські депутати зберуться на чергову сесію міськради

Львівська міська рада збереться на сесію 25 серпня. Це вже сорок сьоме засідання депутатів з моменту введення воєнного стану в країні.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Львова Андрій Садовий 7 серпня 2026 року.

Мер ухвалив рішення скликати 55-ту сесію Львівської міської ради 8-го скликання та затвердив порядок денний майбутнього засідання.

“Скликати 55-ту сесію Львівської міської ради 8-го скликання 25 серпня 2026 року о 10-й годині у сесійному залі міської ради. Сформувати порядок денний 55-ї сесії Львівської міської ради 8-го скликання” – зазначено у документі.

Депутати розглянуть кілька важливих питань. Серед них – зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2026 рік та затвердження галузевих програм громади. Окремим пунктом стане звіт про хід будівництва механіко-біологічного комплексу для переробки твердих побутових відходів на вулиці Пластовій, 13.

До порядку денного також увійшли питання оренди нежитлових приміщень і нерухомого майна. Депутати розглянуть і продаж земельних ділянок.

Нагадаємо, засідання 25 серпня стане сорок сьомим за рахунком з часу введення воєнного стану в Україні. Попередня сесія відбулася 30 липня 2026 року.