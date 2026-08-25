У Львові розпочали ексгумацію тіл польських воїнів на давньому Голосківському цвинтарі

Рештки загиблих військовослужбовців перепоховають у Мостиську після завершення всіх необхідних досліджень.

На старому Голосківському цвинтарі у Львові, поруч з вулицею Круглою, стартували роботи з ексгумації рештків польських військових. Вони загинули у боях за місто ще в вересні 1939 року.

Роботи проводять фахівці українського товариства “Українська пам’ять” разом із представниками польського Інституту національної пам’яті та Вроцлавського медичного університету.

Дозвіл на проведення ексгумаційних досліджень надало ТОВ “Українська пам’ять” ще 4 червня цього року.

Український інститут національної пам’яті залучив та профінансував нагляд за пошуковими роботами. До проєкту приєдналися фахівці КП ЛОР “Доля” — установи, що спеціалізується на пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань, а також жертв воєн, депортацій та політичних репресій. Пошуковці та антрополог забезпечать фаховий нагляд і консультаційну підтримку впродовж усіх досліджень.

Коли дослідження завершаться, рештки полеглих перепоховають у місті Мостиська.

Варто нагадати, що подібні пошукові роботи на території колишнього села Голоско Велике вже проводилися у 2019 році. Тоді фахівці шукали рештки вояків Війська Польського, загиблих у вересневих боях 1939-го. Результати тих досліджень виявили ознаки місць поховань.

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Перший етап перепоховання солдатів Війська Польського, які загинули під час оборони Львова у 1939 році, відбувся ще в серпні цього року. Тоді спільна українсько-польська експедиція працювала понад чотири тижні на території колишнього цвинтаря на Збоїщах.

Загиблих польських військових, виявлених на Збоїщах, вже перепоховали у Мостиськах.