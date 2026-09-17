У Львові ремонтуватимуть три школи

Комісія фінансів і планування бюджету Львівської міської ради затвердила низку цільових видатків на освіту, медицину, безпеку та відбудову житла.

По 1,5 млн грн виділять на капітальні ремонти у трьох львівських навчальних закладах. Ремонт охопить спортзал, їдальню та ігрові простори у СЗШ №78 на вулиці Замарстинівській, 132; у Ліцеї №37 на вулиці Солодовій, 6; та в Ліцеї №51 імені Івана Франка на вулиці Скісній, 1.

Лікарня Святого Пантелеймона отримає 18 млн грн на сучасний операційний мікроскоп. Прилад матиме флуоресцентний модуль, систему доповненої реальності та опцію роботи з асистентом для складних нейрохірургічних втручань.

Понад 1 млн грн спрямують на реалізацію Програми забезпечення громадського порядку та безпеки громади. Кошти передбачені, зокрема, на облаштування додаткового поста охорони на вулиці Пластовій.









Окремим рішенням комісія погодила 4,3 млн грн благодійної допомоги на реконструкцію будинку на вулиці Мельника, 7. Будівля зазнала пошкоджень внаслідок російського обстрілу.

Члени комісії також розглянули і підтримали звернення військових щодо закупівлі необхідного обладнання для виконання бойових завдань.

«Продовжуємо підтримувати напрямки, які нині є критично важливими для громади. Це освіта, медицина, безпека, відновлення житла та допомога нашим військовим. Кожне рішення щодо коштів має бути максимально практичним і відповідати потребам міста та його мешканців», — зазначила голова комісії фінансів Наталія Шелестак.