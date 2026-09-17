Львівські депутати закликають вберегти мурал Азовсталь і облаштувати навколо нього меморіальний простір

Депутати пропонують створити навколо муралу сучасний і доступний міський простір пам’яті.

17 вересня на сесії Львівської міської ради Петро Адамик, голова фракції «Європейська Солідарність», зачитав звернення до міського голови щодо збереження муралу “Азовсталь” біля Парку культури імені Богдана Хмельницького.

Депутат також запропонував облаштувати прилеглу територію як гідне місце пам’яті.

Адамик зазначив, що мурал створили 2022 року з ініціативи Івана Студницького та львівської стріт-арт спільноти. Він уже став символом незламності маріупольського гарнізону. Також мурал нагадує про тих, хто досі перебуває в російському полоні або вважається зниклим безвісти.

У грудні минулого року мурал оновили за підтримки громадських організацій, волонтерів і родин захисників. Водночас стіна та прилеглий простір потребують комплексного рішення. За відкритими даними, капітальний ремонт стіни оцінюється приблизно в 360 тис. грн.

Планують створити навколо муралу сучасний і доступний простір пам’яті. У ньому можна проводити вшанування Героїв, зустрічі родин військовополонених і зниклих безвісти, а також вечори пам’яті.

Для вибору найкращої концепції пропонують оголосити відкритий архітектурний конкурс. До роботи залучать родини полонених і зниклих, представників військових підрозділів, ветеранські та громадські організації, архітекторів, урбаністів і фахівців з меморіалізації.

Адамик також просить розглянути можливість інтеграції нового простору з іншими міськими ініціативами, зокрема з проєктом “Колони пам’яті”.