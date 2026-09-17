У львівському госпіталі модернізували відділення інтенсивної терапії

Сьогодні, 17 вересня, у КНП ЛОР “Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи” у Винниках відкрили оновлене відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Ремонт та закупівля необхідного обладнання обійшлися у 105 мільйонів гривень з бюджету Львіващини.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради.

Капітальний ремонт відділення розпочали у 2025 році. Загальна вартість проєкту становить 105,8 млн гривень, виділених з обласного бюджету.

У відділенні облаштували два сучасні зали інтенсивної терапії. Також створили окрему палату для кардіологічних пацієнтів після стентування та ізолятор для важких інфекційних хворих.

Встановили нові апарати штучної вентиляції легень і кардіомонітори. Додали центральну станцію моніторингу для спостереження за життєвими показниками в реальному часі.

Оновили системи вентиляції й подачі медичних газів. Це підвищує безпеку пацієнтів і комфорт персоналу.

У відділенні тепер наявні 27 реанімаційних ліжко-місць. Така кількість повністю задовольняє теперішню потребу закладу в інтенсивній терапії.

Гендиректор госпіталю Володимир Красьоха повідомив, що під час найбільш критичних періодів у реанімації одночасно перебували до 18 пацієнтів.

В ургентному порядку сюди надходять пацієнти з інфарктами, інсультами та після ДТП. Приймають також хворих у важких і критичних станах.

Основне завдання медиків — стабілізувати стан, підтримувати життєво важливі функції й забезпечувати безперервний моніторинг.









Цьогоріч для госпіталю з обласного бюджету передбачили понад 252 млн гривень. Кошти спрямовують на медикаменти, покращене харчування ветеранів, енергоносії, обладнання, капремонти та пріоритетні інвестиційні проєкти.