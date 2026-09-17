У Львові до двох маршрутів додано ще п’ять низькопідлогових автобусів

На маршрути №31 та №14 у Львові вийшли ще п’ять сучасних низькопідлогових автобусів, обладнаних системами кондиціонування повітря.

У Львові продовжують оновлювати міський громадський транспорт.

Три великі доступні автобуси тепер курсують на маршруті №31 між Залізничним вокзалом та Галицьким перехрестям.

Маршрут обслуговує ПАТ «АТП-14630».

Ще два автобуси виїхали на маршрут №14, що курсує між вулицею Антонича та автостанцією «Західна».

Перевізник на цьому маршруті — «Міра і К».

«Більше сучасного транспорту на лінії — це насамперед більше комфорту та зручності для пасажирів. А головне — ми поступово збільшуємо кількість доступних автобусів. Так ми робимо громадський транспорт Львова зручним для всіх без винятку мешканців і гостей міста», — зазначив керівник управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Загалом від початку 2026 року комунальні та приватні перевізники Львова випустили на міські маршрути близько 160 великих низькопідлогових автобусів.

Наразі понад 80% міського транспорту Львова є повністю доступним для маломобільних груп населення.

Створено за матеріалами: 032.ua