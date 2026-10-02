У Львові прибрали тимчасову споруду біля ЦУМу

У Львові демонтували кіоск на розі вулиць Княгині Ольги та Володимира Великого, 59-Б.

За інформацією департаменту містобудування Львівської міської ради, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради. Демонтаж відбувся через відсутність у власника дозволів та документів на встановлення і використання комунальної землі.

У міськраді пояснили, що МАФ працював незаконно і не сплачував податки до міського бюджету.

«Виконавчий комітет міськради ухвалив рішення про демонтаж. Власник споруди відмовився добровільно її забрати, тож демонтаж здійснили КП “Адміністративно-технічне управління” у співпраці з Франківською районною адміністрацією», – зазначили в повідомленні.

У жовтні 2024 року міська рада склала список із 96 кіосків у різних районах Львова, які не увійшли до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд і підлягають демонтажу.

Минулого року у місті прибрали понад 80 таких самовільно встановлених МАФів. Загалом із кінця 2019 року кількість тимчасових споруд у Львові скоротилася на третину – з 1569 до 1216 на кінець 2025 року.