У Львові оновлюють два поверхи у Центрі дитячої медицини

У Львові планують реконструкцію п’ятого та восьмого поверхів Центру дитячої медицини.

Департамент архітектури та містобудування Львівської міської ради наразі розглядає відповідне звернення. Про це повідомили 2 жовтня.

На п’ятому поверсі має з’явитися адміністративна зона та дослідницький простір, який належатиме клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку.

На восьмому поверсі планують облаштувати нейрохірургічний операційний блок.

Реконструкція відбуватиметься в межах існуючих розмірів будівлі без змін її габаритів. За інформацією міської ради, проєкт отримує схвальну оцінку.

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Центр дитячої медицини» – один із провідних медичних закладів для дітей на заході України. До нього належать львівська лікарня «Охматдит» та Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.