У Львові провели благодійний забіг з нагоди Дня молоді без жодної травми

У Стрийському парку Львова сьогодні, 16 серпня, пройшов благодійний забіг «Без побитих колін», приурочений до Дня молоді.

На старт вийшли учасники, які не переймалися часом чи результатами. Головна мета — отримати задоволення, повернутися у дитинство та підтримати військових своїм внеском.

Саму назву заходу організатори придумали не випадково. Вона нагадує про дворові ігри, після яких на колінах часто залишалися саднá, а зеленка ставала звичним атрибутом літа. Тепер же основне завдання бігунів — дійти до фінішу без жодних травм.

Атмосферу дитинства підкреслили ще одним елементом: перед стартом кожному учаснику вручали наліпку. На ній можна було написати ім’я персонажа з улюбленого мультфільму чи гри, який супроводжував у дитячі роки.

Серед учасників забігу був і перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Він наголосив, що Україна вже вчетверте святкує День молоді разом з іншими країнами світу.

«Уже четвертий рік поспіль ми відзначаємо День молоді разом з усім цивілізованим світом цього тижня. Це має велике значення, адже ми формуємо власну нову традицію. Головне — розуміти, кому вона присвячена. Всі заходи цього тижня, включно з сьогоднішнім, ми присвячуємо нашій героїчній молоді. За це варто подякувати кожному», — зазначив Андрій Москаленко.

Забіг «Без побитих колін» став лише одним із заходів, якими Львів відзначає цього тижня День молоді.