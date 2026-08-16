У Львівській області за минулу добу вогнеборці загасили 31 пожежу, переважна частина — в екосистемах на природних територіях

Рятувальники Львівщини за минулу добу впоралися з 31 пожежею. Найбільше проблем завдали 24 займання у природних екосистемах. Вогонь підступав до житлових об’єктів, але вогнеборці не дали йому шансу — врятували 11 будівель від знищення. На щастя, жертв та постраждалих серед людей немає.

Фахівці ДСНС попереджають: пожежі у природних екосистемах становлять серйозну небезпеку, особливо коли надворі сухо та віє сильний вітер. За таких умов вогонь набирає силу блискавично, знищує рослинність на значних площах і легко перекидається на будинки, господарські споруди та інфраструктуру.

Окрема головна проблема — торфовища у Львівському та Яворівському районах. Там гасіння триває довше, бо вогонь тліє глибоко під поверхнею, а це значно ускладнює роботу рятувальників.

Служба наполегливо радить мешканцям регіону дотримуватися елементарних правил безпеки на природі. Не залишайте без нагляду відкритий вогонь. Не підпалюйте суху траву чи рослинність. Кожна необережність може призвести до нової масштабної пожежі.