У Львові проведуть церемонію прощання з воїном 18-ї Слов’янської бригади Нацгвардії

Завтра у Львові відбудеться прощання з героєм Миколою Щербініним.

Завтра, 3 жовтня, Львів проведе в останню путь бійця Миколу Щербініна, який загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Церемонія прощання почнеться о 11:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. На 11:30 запланована загальноміська церемонія на площі Ринок.

Поховають Миколу Щербініна на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

На будівлях вздовж маршруту колони розмістять синьо-жовті прапори з траурними стрічками.

Міська влада закликає містян приєднатися до церемонії та утриматися від проведення розважальних заходів і святкувань у цей день.

Микола Щербінін (26.08.1983 – 25.09.2026) — уродженець Львова. Навчався у ліцеї №80, а згодом здобув професійну освіту у Львівському вищому професійному політехнічному училищі за спеціальностями електрогазозварювальник та автослюсар.

Працював у будівельній сфері на приватних підприємствах.

За словами рідних, Микола був щирим, добрим, турботливим і життєрадісним чоловіком та люблячим сім’янином. Він вирізнявся оптимізмом, товариськістю і постійною усмішкою. Захоплювався автомобілями, автомеханікою та любив риболовлю.

З початком повномасштабного вторгнення росії став на захист країни. Воював на Херсонському, Північно-Слобожанському, Чернігівському, Південно-Слобожанському, Луганському та Донецькому напрямках у складі 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України.

Він отримав численні нагороди: відзнаку Президента України “За оборону України”, відзнаку Міністерства оборони “За зразкову службу”, медаль “Ветеран війни” та знак “Знак доблесті”.

У Миколи залишилися дружина, двоє синів, батьки, сестра, куми та велика родина.