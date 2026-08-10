У Львові водії перетворили тротуари на проїжджу частину

Мешканці Львова скаржаться на водіїв, які регулярно їздять тротуаром замість проїзної частини.

Йдеться про ділянку на перетині вулиць Єрошенка та Шевченка. Саме там, за словами очевидців, автомобілі щодня заїжджають на пішохідну зону.

Найбільше обурення викликає ділянка з тактильною плиткою. Саме тут, попри позначення для людей з порушеннями зору, водії влаштували стихійну парковку.

Автори звернення наголошують: паркування на тротуарі без спеціально облаштованого місця прямо порушує правила дорожнього руху. До того ж на опору хтось самовільно прикрутив табличку, яку теж вимагають демонтувати.

Мешканці пропонують конкретне рішення проблеми. На їхню думку, достатньо відновити два антипаркувальні стовпці — подібні вже встановлені по всій вулиці після реконструкції. Ймовірно, саме в цьому місці їх демонтували або й не встановлювали, хоча проєкт це передбачав.

У зверненні також зазначають: тут немає ні офіційної парковки, ні дорожньої розмітки, ні відповідних знаків. Це, за словами мешканців, і провокує водіїв порушувати правила безкарно.

Автори звернення просять районну адміністрацію якнайшвидше відреагувати на ситуацію та передати справу до інспекції з паркування для подальшого реагування.