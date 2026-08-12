Львівський нардеп пропонує мобілізувати на фронт ще більше чоловіків

Мобілізаційні заходи в Україні потребують активнішої участі військових адміністрацій та представників територіальних громад. Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк в етері програми “Вечір.LIVE”, наголосивши, що відповідальність за оповіщення населення не має лягати виключно на працівників ТЦК та інших військовослужбовців.

Парламентарій розповів, що порушував це питання під час особистої розмови з командувачем Сухопутних військ Михайлом Драпатим.

Йшлося зокрема про роль військових адміністрацій у процесі оповіщення громадян про мобілізацію.

Цимбалюк переконаний: інформування населення не повинно залишатися виключно завданням військових структур. До цієї роботи, каже депутат, варто повноцінно долучати військові адміністрації, органи місцевого самоврядування та територіальні громади.

Такий підхід дозволив би рівномірніше розподілити обов’язки між різними державними та місцевими структурами, вважає нардеп.

Він також підкреслив: держава не має допускати ситуації, коли вся відповідальність за проведення мобілізації фактично лягає на плечі самих військовослужбовців.

За словами Цимбалюка, ефективна організація призову вимагає скоординованої участі кількох рівнів влади одночасно. При цьому повноваження кожної структури мають бути чітко визначені.

Окрему увагу депутат звернув на питання матеріального забезпечення мобілізованих. Люди, які вирушають на службу, повинні отримувати належну підтримку від держави. Це стосується забезпечення військовослужбовців усім необхідним для виконання завдань.

Крім того, нардеп закликав посилити боротьбу з корупцією в територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях.

Очищення цих структур від корупційних схем має продовжуватися, наголосив Цимбалюк. А відповідальність за хабарництво та подібні порушення, на його думку, слід зробити значно жорсткішою.