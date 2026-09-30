У Львові пройде масштабний ярмарок робочих місць

15 жовтня у Львівському обласному центрі зайнятості відбудеться ярмарок вакансій.

Львівський обласний центр зайнятості оголосив про проведення заходу. Ярмарок прийме гостей у своїй львівській філії за адресою: вул. Княгині Ольги, 122.

Розпочнеться подія о 11:00. Понад 40 провідних роботодавців представлять свої актуальні вакансії, пропонуючи різноманітні можливості для працевлаштування.

Програма заходу включає:

11:00 – співбесіди з роботодавцями та презентації вакансій;

11:30 – онлайн-презентація платформи Europass & Euroguidance для підтримки кар’єрного розвитку;

12:00 – мастермайнд від ГО “Українська платформа жінки в бізнесі” на тему “Фокус на бізнес”;

12:00 – тренінг з ментального здоров’я в рамках Всеукраїнської програми “Ти як?”.

Вхід на ярмарок вільний для всіх охочих. Організатори запрошують долучитися роботодавців, шукачів роботи, безробітних, студентів та інших зацікавлених.

Роботодавці, які бажають взяти участь, можуть зареєструватися за телефоном 032 226-78-72.