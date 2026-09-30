У Львові пройде грандіозне відкриття неповторної виставки світлин латвійських майстрів фотографії

1 жовтня 2026 року о 18:00 у Львівському Фотомузеї, що розташований у Львівському палаці мистецтв на вулиці Коперника, 17, відкриється унікальна виставка латвійських фотографів під назвою «Поміж рухами».

Про подію повідомив директор Львівського фотомузею Роман Метельський.

Експозиція об’єднала роботи, створені у драматичний період світової пандемії коронавірусу. Автори відійшли від класичних студійних умов та залів, щоб втілити сміливий проєкт. Вони вивели професійних балерин і балерунів просто неба — серед закинутих будівель, покинутих архітектурних споруд і несподіваних міських локацій.

Цей різкий контраст між витонченістю класичного танцю, пластикою тіла і руйнівною фактурою занепаду створює особливу емоційну напругу. Світлини зафіксували миттєву гармонію в середовищі, здавалось би, приреченому на розпад. Вони перетворюють застиглі рухи на яскраве вираження крихкості і, водночас, стійкості краси.

Глядачі у Львові зможуть ознайомитися з роботами п’яти талановитих латвійських фотографів: Arturs Lapins, Dainis Ozols, Eduards Kapsa, Inese Grizane та Ilze Ozola.

Кожен із них має особливий і впізнаваний стиль — від тонкої естетики й природного світла до ретельної геометрії композицій. Різноманіття підходів робить виставку комплексним дослідженням руху, людського тіла та довкілля.

Цей проєкт відзначає значний крок у розвитку українсько-латвійських культурних зв’язків. Міжнародна співпраця, яка не припиняється навіть у складні часи, свідчить про глибоку солідарність двох народів і спільність культурних цінностей. Виставка «Поміж рухами» — це не просто мистецький захід, а важливий етап у зміцненні дружби між фотографічними спільнотами України та Латвії.

Організатори заходу — Львівська обласна рада та Департамент з питань культури, національностей і релігій Львівської ОДА. Проєкт втілений завдяки тісній кооперації Українського Фотографічного Товариства, Львівського Фотомузею та Львівського палацу мистецтв.

Інформаційну підтримку події забезпечують: Українське радіо Львів, Четверта студія, Сайт про Захід України «Бомок», Інформаційна агенція «Гал-інфо», Громадський сайт Львова «Форпост», Інтернет-видання «Діло» та музейний культурний портал «Фотографії Старого Львова».

Відвідувачів відкриття чекає не тільки знайомство з майстерністю візуального мистецтва, а й приємний сюрприз від організаторів. Атмосферу вечора доповнить ароматна «Кава Старого Львова», що подарує теплий затишок та дружнє спілкування.