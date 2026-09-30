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У Радехові на Львівщині сьогодні відбувається прощання з героєм-захисником

Марко Лук'яненко

Сьогодні на Львівщині прощаються з Героєм Романом Костюком.

Львівська ОВА повідомила на своїй сторінці у Facebook, що 30 вересня у Львівській області відбувається прощання з воїном з Радехова.

Роман Костюк був уродженцем міста Радехів, що у Шептицькому районі. Він служив у кулеметному взводі піхотної роти піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України.

Воїн загинув 13 вересня у Запорізькій області, виконуючи бойове завдання. Його відважна боротьба за Україну не залишилась без уваги.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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