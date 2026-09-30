FlixBus запускає новий рейс зі Львова до Варшави з пересадкою в аеропорту Шопена

Компанія FlixBus оголосила про запуск нового маршруту, що з’єднає Львів із Варшавою, розширюючи мережу сполучень з України.

Автобус робитиме зупинку в аеропорту імені Фридерика Шопена, що дозволить пасажирам комфортно добиратися як до столиці Польщі, так і до великого міжнародного авіахабу.

Маршрут під номером 3241 розпочне роботу з 5 жовтня 2026 року. Автобус курсуватиме за схемою: Львів (автостанція Двірцева) — Люблін — аеропорт Шопена — Варшава.

«Ми розуміємо, наскільки важливо надавати пасажирам вибір при плануванні подорожей. Тому ми продовжуємо розширювати мережу, створюючи нові зручні маршрути між Україною та Європою», — зазначив Міхал Леман, віцепрезидент FlixBus у Східній Європі.

Відправлення зі Львова відбуватиметься по понеділках, середах та п’ятницях о 20:15. Автобус прибуватиме до Любліна о 02:55, до аеропорту Шопена — о 05:45, а у Варшаву — о 06:15.

У зворотньому напрямку рейси ходитимуть по вівторках, четвергах та суботах. Відправлення з Варшави о 19:00, з аеропорту Шопена о 19:30, з Любліна — о 21:40. До Львова пасажири прибуватимуть о 04:45.

FlixBus підкреслюють, що цей маршрут відкриває нові можливості для прямих поїздок із західної України до Польщі, а також забезпечує добрі умови для пересадок на інші європейські напрямки.

«Запуск маршруту дозволить значно розширити кількість прямих поїздок із заходу України до Польщі і забезпечить комфортні пересадки для подальших подорожей Європою», — додали у компанії.

Після старту нового рейсу мережа FlixBus в Україні нараховуватиме 27 міжнародних маршрутів. Вони поєднують 25 українських міст із сімома країнами Європи: Польщею, Чехією, Угорщиною, Австрією, Словаччиною, Німеччиною та Молдовою.

Серед популярних напрямків — прямі рейси до аеропортів Шопена та Модлін, а також до міст Жешув, Люблін, Будапешт і Кишинів.