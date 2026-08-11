У Львові повернули до життя старовинну дерев’яну браму

Історична брама знаходиться в одному з будинків на вулиці Турецькій.

Львівʼяни відновили дерев’яну браму на Турецькій, яка з роками втратила чимало оригінальних елементів. Реставраційні роботи коштували 145 000 гривень. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради 10 серпня.

До реставрації брама виглядала занедбано. Зникли металеві решітки, значна частина декоративного оздоблення теж не збереглася. Не було засклення, притульної планки та клямки на дверному полотні. Деревина потребувала серйозного відновлення — конструкція та двері частково втратили правильні форми.

Спеціалісти спочатку очистили браму, а потім взялися за комплексну реставрацію дерев’яних деталей. Вони повернули конструкції та дверному полотну правильну геометрію, відновили ті елементи, що вціліли, та відтворили втрачені декоративні накладки. Деякі деталі майстрам довелося виготовляти з нуля.

Загальна сума реставраційних робіт склала 145 000 гривень. Мешканці будинку скинулися на 43 500 гривень, а решту — 101 500 гривень — покрила програма “Art Nouveau as a New EUtopia”.