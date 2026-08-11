У центрі Львова викрили підпільний бордель (ФОТО)

У центрі Львова правоохоронці викрили та закрили підпільний будинок розпусти

Судитимуть двох сестер, які організували мережу інтимних послуг у центрі Львова та втягнули у “бізнес” неповнолітню дівчину

Ювенальні прокурори Львівської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо двох жінок з Житомирщини — 31 та 34 років. Обвинувачені утримували місце розпусти та займалися сутенерством.

За даними слідства, у березні 2024 року одна з жінок відкрила заклад, де під прикриттям еротичних масажів чоловіки отримували інтимні послуги.

Для цього вона орендувала приміщення у центральній частині Львова, облаштувала його та підібрала персонал.

До схеми жінка залучила молодшу сестру, яка стала адміністраторкою та її спільницею. Разом вони керували закладом: розподіляли прибуток, встановлювали правила для працівниць та навіть запровадили систему штрафів. Крім того, забезпечували дівчат засобами гігієни.

Безпосередньо послуги надавали наймані жінки. Однак у березні–травні 2024 року старша сестра втягнула у “роботу” неповнолітню дівчину. Скориставшись її тяжким матеріальним станом — на утриманні дитини були малолітні родичі та хвора мати — обвинувачена переконала її працювати в “масажному салоні”. Так підлітка потрапила у сексуальну експлуатацію, а згодом почала виконувати функції адміністраторки: приймала дзвінки клієнтів і отримувала оплату за послуги.

Аби приховати незаконну діяльність, працівниці спілкувалися кодовими фразами, а прайс-лист послуг був складений максимально завуальовано.

Для створення видимості легального бізнесу сестри активно просували “салон” у соціальних мережах та розміщували оголошення на місцевих інтернет-довідниках.

Послуги надавали не лише в орендованому приміщенні — клієнти могли викликати дівчат і “на виїзд”, зокрема до львівських готелів.

Ціни варіювалися від 2 000 до 20 000 гривень. Оплата приймалася готівкою або переказом на картку. Самим працівницям дістфавалося лише 30% від суми, яку платили клієнти.

На сьогодні діяльність підпільного закладу зупинено.

Обом жінкам висунуто звинувачення за утримання місця розпусти з метою наживи із залученням неповнолітньої та сутенерство (ч. 3 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України). Старшій із сестер додатково інкриміновано вербування людини з метою експлуатації з використанням уразливого стану, вчинене щодо неповнолітньої (ч. 2 ст. 149 КК України).

Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.