У Львові посадовцям Садового бракує щастя без 10 автобусів у кредит

Львівська міська рада провела чергову сесію, на якій ухвалила рішення, що стосуються майже всіх сфер життя громади — від бюджету до молодіжних ініціатив.

Депутати підняли одне з найважливіших питань — фінансове. Бюджет громади на 2026 рік зросте на 355 млн грн. Гроші підуть на оборону, медичну галузь, освітні заклади та інші напрямки, які потребують уваги вже сьогодні.

Окремим рішенням Залізнична районна адміністрація отримала право постійного користування земельною ділянкою площею 0,1642 га. Вона розташована навпроти музею Шухевича. Тут облаштують сквер, який стане місцем для відпочинку мешканців району.

З цим питанням пов’язане ще одне рішення — про викуп житлового будинку на вулиці Білогорщі, 78. Територію біля будівлі приведуть до ладу, а на прилеглій ділянці з’явиться зона для відпочинку поруч із музеєм.

Молодь громади отримала хорошу новину: депутати підтримали грантовий конкурс стартапів «Молодь UP». Мешканці віком від 13 до 25 років зможуть претендувати на безповоротні гранти до 200 тисяч гривень для реалізації власних бізнес-ідей.

Окрему заяву рада зробила щодо енергетики. Депутати звернулися до Уряду з проханням переглянути постанову №1512. За словами міської влади, документ гальмує реалізацію критично важливих енергетичних проєктів. Це може ускладнити підготовку до опалювального сезону, який наближається.

Транспортна галузь також не залишилась без уваги. ЛК АТП №1 отримало можливість залучити кредитні кошти для купівлі 10 автобусів середнього класу. Це поповнить парк громадського транспорту новою технікою.

Львів зробив крок на європейський рівень — місто стане першим в Україні, яке приєднається до ініціативи Green City Accord.

Ще одна ініціатива стосується безпеки в парках. Рада закликала спростити процедуру видалення аварійних дерев, щоб комунальні служби могли швидше реагувати на потенційно небезпечні насадження.

Депутати також впорядкували використання електросамокатів та інших засобів мікромобільності в місті:

▪️ визначили спеціальні місця для паркування прокатних електросамокатів;

▪️ встановили нові правила користування — вікові обмеження та обов’язкові шоломи;

▪️ запровадили експериментальні дорожні знаки для регулювання руху та обмеження швидкості.

Вирішили і майнове питання стоматологічних поліклінік — Другому ТМО надали право користування відповідними приміщеннями.

Змінилися назви двох навчальних закладів. СЗШ №99 тепер працюватиме як ліцей №99. Львівська лінгвістична гімназія отримала статус ліцею й нову назву — Львівський лінгвістичний ліцей.

На вулиці Тараса Шевченка, 324 з’явиться новий заклад дошкільної освіти «Простір дитинства». Він об’єднає дошкільні підрозділи, що діють при ліцеях №38 та №94.

Депутати прийняли й низку земельних рішень, які принесуть додаткові кошти до бюджету громади:

▪️ понад 83,8 млн грн надійде від продажу трьох земельних ділянок;

▪️ майже 19,6 млн грн — від оренди земельних ділянок.

Крім того, оголосили 5 земельних аукціонів. Вони відкриють нові можливості для залучення інвестицій, розвитку міста та наповнення бюджету громади.