У Львові пройде дводенний офлайн-тренінг під назвою “Громада майбутнього”

Штучний інтелект та цифрові рішення поступово стають частиною роботи місцевих громад. Питання лише в тому, як знайти вже перевірені ідеї та впровадити їх у власному місті чи районі.

Саме цій темі присвятять два дні у Львові — 4 та 5 вересня. Учасники зустрінуться з експертами й практиками, які вже пройшли шлях цифрової трансформації у своїх громадах.

Програма заходу включає:

розбір реальних кейсів українських громад;

практичний досвід фахівців з цифрової трансформації;

воркшопи, де можна попрацювати над рішеннями саме для своєї громади;

можливість познайомитися й обмінятися досвідом з колегами з різних куточків країни.

Хто може взяти участь?

Організатори чекають на:

представників органів місцевого самоврядування;

співробітників агенцій місцевого розвитку;

членів громадських організацій, що займаються розвитком територій.

Зареєструватися можна за посиланням: https://forms.gle/X4L8WYbC9HZqNqvk9

Участь безкоштовна, але відбір буде проходити конкурсно. Тим, хто приїде з інших міст, організатори компенсують ніч проживання та харчування протягом обох днів.









Організатором виступає EasyBusiness у рамках проєкту West Ukraine EDIH, за підтримки партнерів консорціуму.

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