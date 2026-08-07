У Львові пройде дводенний офлайн-тренінг під назвою “Громада майбутнього”

Штучний інтелект та цифрові рішення поступово стають частиною роботи місцевих громад. Питання лише в тому, як знайти вже перевірені ідеї та впровадити їх у власному місті чи районі.
Саме цій темі присвятять два дні у Львові — 4 та 5 вересня. Учасники зустрінуться з експертами й практиками, які вже пройшли шлях цифрової трансформації у своїх громадах.
Програма заходу включає:
- розбір реальних кейсів українських громад;
- практичний досвід фахівців з цифрової трансформації;
- воркшопи, де можна попрацювати над рішеннями саме для своєї громади;
- можливість познайомитися й обмінятися досвідом з колегами з різних куточків країни.
Хто може взяти участь?
Організатори чекають на:
- представників органів місцевого самоврядування;
- співробітників агенцій місцевого розвитку;
- членів громадських організацій, що займаються розвитком територій.
Зареєструватися можна за посиланням: https://forms.gle/X4L8WYbC9HZqNqvk9
Участь безкоштовна, але відбір буде проходити конкурсно. Тим, хто приїде з інших міст, організатори компенсують ніч проживання та харчування протягом обох днів.
Організатором виступає EasyBusiness у рамках проєкту West Ukraine EDIH, за підтримки партнерів консорціуму.
Проєкт співфінансується Європейським Союзом. Висловлені погляди та думки належать виключно автору(ам) і не обов’язково відображають позицію Європейського Союзу або Європейського виконавчого агентства з питань охорони здоров’я та цифрових технологій (HADEA). Ані Європейський Союз, ані грантодавець не несуть відповідальності за зміст цієї інформації.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua