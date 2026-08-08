Під Львовом прорвало магістральний водогін

У селі Бартатів прорвало головний водопровід діаметром 900 мм. Аварія сталася на ключовій магістралі, яка забезпечує водою значну частину громади.

Про інцидент повідомила Зимноводівська сільська рада територіальної громади.

Ремонтні бригади вже працюють на місці аварії, попри складні погодні умови. Фахівці докладають зусиль, аби якнайшвидше усунути пошкодження. За попередніми прогнозами, водопостачання відновлять 8 серпня, орієнтовно о 08:00 ранку.

Відповідну інформацію надало ТзОВ “Водоканал Зимна Вода”.