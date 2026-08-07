Львівщина проводжає в останню путь заступника командира бойової машини

На Львівщині проводжають в останню путь заступника командира бойової машини, який загинув, захищаючи Україну.

Про це повідомила Стрийська міська рада.

Аркадій Шафієв прожив 42 роки — з 23 липня 1984-го по 29 липня 2026-го. Служив заступником командира бойової машини, працював навідником-оператором.

Родом чоловік із Селидового, що на Донеччині — там народився, там і виріс. Там же здобував освіту та працював до окупації рідного краю.

У 2024 році, коли ворог захопив місто, Аркадій разом із матір’ю переїхав до Стрия. Тут знайшов роботу на одному з місцевих підприємств і почав нове життя.

Мобілізували чоловіка в липні 2025 року. Військовий обов’язок виконував чесно та відповідально. Загинув від отриманих ранень у лікарні міста Тлумач на Івано-Франківщині.

Найбільша втрата — для матері загиблого. Тепер вона залишилась сама.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Галицька земля пам’ятатиме воїна з Донбасу, який віддав своє життя за незалежність та свободу України.