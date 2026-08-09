У Львові поліція затримала водія, який керував авто у стані сп’яніння (ВІДЕО)

Алкотестер зафіксував показник, що перевищує допустиму норму більш ніж у 16 разів.

Аварія без постраждалих трапилася минулого вечора на перехресті вулиць Липинського та Миколайчука.

Інформацію про це підтвердили патрульні поліцейські Львівської області.

На перший погляд, ситуація виглядала звичайною — ще одна дорожня пригода. Але стан водія, який керував автомобілем Dacia Sandero і став винуватцем зіткнення, здивував навіть досвідчених патрульних.

У чоловіка 31 року виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він не відмовився пройти перевірку за допомогою приладу Драгер.

Показник виявився шоковим — 3,26 проміле.

Виявилося, що чоловік уже раніше був позбавлений права керувати транспортними засобами — за це йому винесли відповідну постанову. Крім того, на порушника оформили два протоколи одразу: за спричинення аварії та за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Статистика невтішна: протягом семи місяців цього року на території області зафіксували 135 аварій за участю нетверезих водіїв, у яких постраждали люди. У цих ДТП травмувалися 175 осіб, а восьмеро загинули.

За цей же період патрульні склали 4 606 протоколів за керування транспортом у стані сп’яніння.

Варто пам’ятати — керування автомобілем у нетверезому стані заборонене законом, і жодні виправдання тут не діють.







